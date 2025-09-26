Haberler

Hayko Cepkin'in Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edildi

Hayko Cepkin'in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserleri, valilik kararıyla iptal edildi. Cepkin, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, etkinlik izni verilmemesi nedeniyle konserlerin dolayısıyla yaşanan durumu paylaştı.

Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin'in Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiiğini duyurdu. Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Kaynak: ANKA / Güncel
