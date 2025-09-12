Hayati Yazıcı: 12 Eylül Anayasası Demokrasimize Yakışmıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Mevcut Anayasa, bütün değişikliklerine rağmen hem psikolojik ve sembolik olarak hem de gerçek anlamda 12 Eylül darbesinin izlerini taşımaktadır. Ülkemizin hala 12 Eylül 1980 darbesini yapan zihniyetin ortaya koyduğu bir Anayasa ile yönetilmesi demokrasimize yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, NSosyal'deki hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüm darbeler ve muhtıralar gibi 12 Eylül askeri darbesinin de demokrasiye, ülkeye ve millete çok ağır bedeller ödeten kara bir gün olarak hafızalarda yer aldığını belirten Yazıcı, 12 Eylül 1980'de millet iradesine vurulan ağır darbenin, ülkeye ve millete ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi alanda ciddi tahribatlar yaşattığını ifade etti.

Yazıcı, Türk milletinin, iradesine pranga vurulamayacağını 15 Temmuz alçak darbe girişimi karşısında dik durarak, demokrasiye, vatana ve bayrağa sahip çıkarak tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Millet iradesine, demokrasiye, değerlere, birliğe kasteden tüm darbe ve darbe girişimlerini lanetleyen Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Demokrasimiz için, milletimiz için bundan sonra atılacak en önemli adım, darbe ürünü anayasadan kurtulmaktır. Mevcut Anayasa, bütün değişikliklerine rağmen hem psikolojik ve sembolik olarak hem de gerçek anlamda 12 Eylül darbesinin izlerini taşımaktadır. Ülkemizin hala 12 Eylül 1980 darbesini yapan zihniyetin ortaya koyduğu bir Anayasa ile yönetilmesi demokrasimize yakışmamaktadır. Siyasi partilere, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve tüm toplum kesimlerine düşen görev, bu demokratik eksiklikten ülkemizi bir an önce kurtarmak, yargılanıp mahkum edilen darbecilerin hazırladığı bu anayasayı kaldırmak ve uzlaşma içinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir anayasa yapmak olmalıdır. Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yakışmayan darbe mahsulü anayasaya karşılık Türk milletinin ve siyaset kurumunun, insan onuruna dayanan, tamamen özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa hazırlayacak iradeye ve birikime sahip olduğuna içtenlikle inanıyoruz."