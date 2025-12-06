Samsun Valisi Tavlı: Havza OSB, Karadeniz'in en stratejik üretim üslerinden biri oldu

SAMSUN Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) lojistik konumu, genişleme sahası ve yatırımcı ilgisiyle Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en stratejik üretim merkezleri arasına girdiğini söyledi. Vali Tavlı, "Samsun Limanı ile Merzifon ve Çarşamba havalimanlarına yakınlığı, ayrıca demiryolu hattı sayesinde yatırımcılarımıza hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlayan bir lojistik erişim imkanı sunuyor" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut 965 dönümlük alanının 8 bin 3 dönümlük genişleme sahasıyla birleşerek kısa sürede Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgelerinden biri haline geldiğini belirtti. OSB'nin lojistik bağlantıları, altyapı kapasitesi ve artan yatırımcı talebiyle bölge sanayisinde stratejik bir merkez konumuna yükseldiğini söyleyen Vali Tavlı, "Havza OSB'nin imar planında toplam 61 parsel oluşturuldu ve bunların 41'i sanayi tesisleri için ayrıldı. Diğer parseller ise arıtma tesisi alanı, idari ve sosyal tesisler, yeşil alanlar, depolama–lojistik destek alanları ve demiryolu yükleme sahası gibi fonksiyonlar için planlandı" diye konuştu.

'31 FİRMAMIZDA TOPLAM 795 KİŞİ İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR'

Mevcut durumda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Vali Tavlı, "Samsun Limanı ile Merzifon ve Çarşamba havalimanlarına yakınlığı, ayrıca demiryolu hattı sayesinde yatırımcılarımıza hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlayan bir lojistik erişim imkanı sunuyor. Ayrıva Arkoz Gaz Beton, Eurocast, Durşam Makina, Günal Gemi İnşaat Makina, Ekip Tarım, Kardeneye, Acun Baklava, Tatcen Gıda, Üçer Grup, Dinçer Sıcak Dövme ve Otomotiv, Lacivert Aksesuar, MDG Ahşap, Blacksea Aqua Feed, Uğur Balkuv Triko, Trend Mühendislik Makine, ABS Global, Akademi Tıbbi Aletler, Fatih Sözen, ERYA Demir Çelik Metal, AYBA Tekstil, GNR Orman Ürünleri, Akçek Asfalt İnşaat, Blokhan Ahşap Yapı Elemanları, Entegre Harç, Face Orman Ürünleri, Bas Sourcing, Akçek Asfalt, Safi Ofis Mobilyaları, ENS Büyükler, Kentmo Mobilya ve Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri olmak üzere 31 firmamızda toplam 795 kişi istihdam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN–ANKARA–İSTANBUL KARAYOLUNA DOĞRUDAN SINIR KONUMUNDAYIZ'

Genişleme alanlarındaki altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Tavlı, şöyle konuştu:

"Hayat Kimya, Rulopak Kimya ve Hijyen Sistemleri, Entegre Harç, Efor Çay, Genvera Enerji, Otat Gıda, Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri, Havza Üçler İnşaat Hafriyat, Samsun Üçer Grup ve Marsan Ölçü Aletleri Kalibrasyon olmak üzere 10 firmaya toplam 774 bin metrekarelik alanın ön tahsisini yaptık, tahsis sözleşmelerini imzaladık. Aralık ayında da tahsislerimiz devam edecek. Samsunlu yatırımcılarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz. Ayrıca Samsun–Ankara–İstanbul karayoluna doğrudan sınır konumundayız. Bu hat iç pazarlara kesintisiz ulaşım olanağı sağlıyor. Ayrıca bölgeden geçen demiryolu hattı ve TCDD ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak 140 bin metrekarelik yükleme–boşaltma merkezi, Samsun Limanı ve iki havalimanına olan yakınlığımızla birlikte Havza OSB'yi çok yönlü bir lojistik merkez haline getiriyor."

Haber: Berkay YILDIZ/SAMSUN,