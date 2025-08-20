Havza'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı

Havza'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı
Samsun'un Havza ilçesinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 7-13 yaş aralığındaki çocuklar için yüzme eğitimleri başladı. Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ücretsiz olarak sunulan kurslara yoğun ilgi var.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun faaliyete geçmesi ile birlikte Gençlik ve Spor Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Kapsamında 7-13 Yaş Çocuk Temel Eğitimlerine başlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 7-13 Yaş Çocuk Yüzme Temel Eğitimlerinin ilk gününde Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek tesisi inceledi, yetkilerden bilgiler alarak yüzme kursuna çocuklarını getiren velilerle sohbet ederek çalışmaları takip etti.

Ayvat, eğitimin ne kadar erken başlarsa o kadar kalıcı ve kolay olduğunu ifade ederek, "Çocuklukta öğrenmek hem kolay hem de kalıcı oluyor. Gençlik ve Spor Başkanlığımız tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında biz de Havza'da kurslarımızı açtık ve eğitimlere başladık. Kurslara yoğun ilgi var. Şu ana kadar 550 çocuğumuz kurslara kayıt oldu. Kurslarımız sayesinde çocuklarımızın yüzme öğrenmelerini sağlayarak hem çocuklarımızı spora teşvik ederek sağlıklı yaşamı desteklemeyi hem de başarılı sporcuları lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise Havza Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitimlerin ücretsiz verildiğini belirterek, "Pazartesi günleri hariç her gün havuzumuz açık. Kursularımızı 13.00 ila 17.00 saatleri arasında devam etmekte. Öte yandan inşallah havuzumuz halkımızın da kullanımına açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
