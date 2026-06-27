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Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

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Havza Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen halı saha futbol turnuvasında İlçe Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu. Finalde Kaymakamlık’ı 12-4 yenen Emniyet birinciliği alırken, üçüncülük hükmen galibiyetle Jandarma’nın oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 4 grupta 13 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu halı sahasında oynanan turnuvanın finalinde Havza Kaymakamlığı'nı 12-4 yenen İlçe Emniyet Müdürlüğü birinciliği elde etti.

Turnuvanın üçüncüsü ise rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip sayılan Havza İlçe Jandarma oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Uzun, "Turnuvada amacımız, kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaktı. Turnuvamıza katılarak centilmence mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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