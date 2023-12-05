Havza'da Eğitim Yatırımları İncelendi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da devam eden ve yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarını inceledi. Özdemir, öğrencilerle basketbol oynayarak motivasyonunu artırdı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çocukların eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da devam eden ve yapımı tamamlanan eğitim yatırımları inceledi.

Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanan Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Sohbet ettiği öğrencilerle basketbol da oynayan Özdemir, "Çocuklarımızın enerjileri bizlerin motivasyon ve enerjimizi tazeledi. Tüm gayretimiz ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında çocuklarımızın eğitim kalitesini ve akademik başarılarını artırmak adına çalışmaktayız. Türkiye Yüzyılı'nın yetişkinleri ve yön verenleri olacak çocuklarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Özdemir ve Ertuğ, daha sonra inşası tamamlanan ve eğitime başlayan Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu'nda incelemede bulundu, ilçe genelinde okullar arası voleybol turnuvası ilçe ikincisi olan Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu kız voleybol takımı öğrencilerine madalya dağıtım törenine katıldı.