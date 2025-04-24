Havza Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Havza ilçesinde bir süredir İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Havza Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Havza Canlı Hayvan Pazarının Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı gereği, ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığı mihrakların görülmesi üzerine ocak ayından bu yanan kapalı olduğu ve pazarın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile 15 Nisan itibari ile yeniden hizmete açıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada olası olumsuzların önüne geçilmesi adına ilgili komisyon kararı gereğince canlı hayvan pazarının girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evraklar görevlilerce titizlikle incelenecek ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların pazara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Alınan komisyon kararına uyulmasının insan ve hayvan sağlığı adına önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleri ile devam edeceği, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre işlem yapılacağı belirtilerek insan, hayvan sağlığı ve canlı hayvan pazarının açık kalması adına kararlara uyulması istendi