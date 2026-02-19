Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Havsa'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde marketlerdeki gıda ürünlerinin fiyatları, ürün gramajları, irsaliye ve tüketim tarihleri incelendi. Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Havsa ilçesinde zincir marketler denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Keşan Kaymakamı Mercan'a ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ile Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mercan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçede süren projelerle ilgili bilgi verdi.

Köken ve Güvenç de Mercan'a çalışmalarında başarı diledi.

Belediye Başkanı Özden'e ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Edirne İrtibat Ofisi Uzmanı İlkin Özgen'i kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Havsa ve bölgedeki projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Özden, Özgen'e başarı diledi.

Keşanlı gençler İstanbul'u gezdi

Keşan Kaymakamlığı gençlere yönelik İstanbul kültür gezisi düzenledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Yörük, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Paşa mahallerinde yaşayan roman gençler İstanbul'u gezdi.

Gençlerin yanında olmaya, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.

Köken, judo kursu öğrencilerini kabul etti

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, judo kursu öğrencilerini kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, bölge ve Türkiye geneli şampiyonalarda başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere başarı dileyen Köken, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Süloğlu'nda gıda işletmeleri denetimi

Süloğlu ilçesinde, gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulusal ve yerel marketler başta olmak üzere, gıda satış ve toplu tüketim noktalarında kontroller gerçekleştirdi.

Ürünlerin mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri, hijyen şartları ve satış koşulları titizlikle kontrol edildi.

