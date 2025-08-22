Hattat Enerji, Amasra'da 5 Milyon Ton Kömür Üretim Hedefliyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde 600 milyon ton civarındaki kömür rezervinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ, ikincisini kuracağı tam mekanize üretim panosuyla 500 bin ton olan yıllık üretimini 2026'da 2 milyon, 3 yıl içinde de 5 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Karadeniz Enerji Üssü Projesi kapsamında kömür üretimine yönelik projeyi sürdüren şirket, 726 milyon dolarlık yatırımla 700 metre derinliğinde galeri açma çalışmaları kapsamında bünyesine kattığı 5 bin 500 ton ağırlığındaki ve 60 milyon dolar maliyetli tam mekanize üretim panosunun tanıtımı için Tarlaağzı köyünde bulunan maden ocağına teknik gezi düzenlendi.

Hattat Enerji ve Maden AŞ Enerji Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 metre çapında 3 kuyu açtıklarını, Amasra ile Tarlaağzı köyü mevkisi arasında 4,5 kilometre uzunluğundaki galerileri birleştirdiklerini söyledi.

2010'da başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 26 kilometre uzunluğunda galeri açıldığını anlatan Börekçi, "Geçen yıl Norveç'ten gelen tam mekanize üretim panosunun ardından Çin'den aldığımız yeni tam mekanize üretim panosunun yer altında montajını gerçekleştireceğiz. Bu sene sonuna kadar üretimimiz, 500 bin tonu bulacak, önümüzdeki yıl hedefimiz 1,5-2 milyon ton arasında üretim yapmak. Ondan sonraki hedefimiz de 5 milyon tona çıkmak. Bunu gerçekleştirebilecek altyapı burada var. Gerekli destekleri, izinleri zamanında alabilirsek bu üretimleri rahatlıkla yapabilecek durumdayız." dedi.

HATTAT Enerji Genel Müdürü Özkan Gökmen de bölgeden çıkacak kömürün ekonomiye katkı sağlayacağını, şu an çıkan kömürün Zonguldak havzasındaki santrallere gönderildiğini belirtti. Nakliyenin deniz yoluyla yapılması gerektiğini ifade eden Gökmen, bununla ilgili başvurularından da olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını anlattı.

Bölgeye telefonla bağlanan Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ise projeyi tamamen kendi öz kaynaklarıyla yürüttüklerine dikkati çekti.

Hattat, "Bir kuruş banka borcumuz yok. Türkiye'de böyle büyük bir maden tesisini kendi imkanlarıyla yürüten tek firma biziz. İstanbul'daki projelerimizden elde ettiğimiz gelirle burayı finanse ediyoruz. Karadeniz'de ilk kez modern mekanizasyon sistemiyle kömür çıkarıldı. Çinli mühendislerle yürütülen proje kapsamında 700 metre derinliğinde, 8 metre çapında kuyular açıldı. Bugün hedefimiz yılda 10 milyon ton kömür üretmek. Bu da Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. İlk kez Karadeniz'de tam mekanizasyon sistemi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hattat, bölgede çalışmalara başladıkları ilk dönemde kömürle çalışacak bir termik santral planladıklarını daha sonra bundan vazgeçtiklerini sözlerine ekledi.