HATİF TİCARİ ARAÇ, BUZLANAN YOLDA KAYIP TRAFOYA ÇARPTI
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Çelik, yaralandı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Çelik, yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kanireş Mahallesi'nde meydana geldi. 21 ABZ 177 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsü Ramazan Çelik'in kontrolünden çıkarak elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çelik yaralanırken, araçta ve trafoda hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Mahalleye bir süre elektrik verilemezken, araç iş makinesi ile çekildi. (DHA)