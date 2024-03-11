Üye Girişi
Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı

Güncelleme:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Masatlı, ramazan dolayısıyla konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara yapılan yardımların sürdüğünü aktardı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurduğu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Akasya Mahallesi'nde eski fuar alanı olarak bilinen otogar kavşağında 400 kişilik kapalı salondaki iftar programına katılan Masatlı, vatandaşlara yemek dağıttı.

Masatlı, daha sonra vatandaşlarla birlikte ilk iftarını yaptı.

İftar programının ardından açıklamada bulunan Masatlı, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Depremzede vatandaşlarla beraber ilk iftarlarını açtıklarını kaydeden Masatlı, "İl genelinde 31 farklı noktada iftar çadırları oluşturduk. Bu iftar çadırlarımızda başta konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız iftarlarını yapacaklar, bugün de iftarların birincisi yapıldı. Ramazan ayının sonuna kadar iftar çadırlarımız faal bir şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde hizmet verecekler." diye konuştu.

Masatlı, ramazan dolayısıyla konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara yapılan yardımların sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Masatlı İftar İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pozantı adayı Sadık Pinegöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa Gökçe kimdir? İYİ Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe kimdir? Saadet Partisi Kozan adayı Muammer Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaisalı adayı Sadullah Genç kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İmamoğlu adayı Veysel Tüzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title