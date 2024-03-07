Üye Girişi
Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

Güncelleme:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, il genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, aylık asayiş uygulamaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Masatlı, bir otelde düzenlenen buluşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana il genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, 3 Şubat'ta 550 yataklı Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açıldığını hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"İskenderun Devlet Hastanesini hizmete açtık. Diğer yandan mayıs sonunda da Defne'de 300 yataklı devlet hastanelerimizi hizmete almıştık. Erzin, Payas ve Altınözü'nde 125 yatak kapasiteli acil durum hastanelerini yapıyoruz. Payas'ı bu ayın sonunda da teslim alacağız. İnşallah hep beraber Hatay'ımızı eski günlerine, daha iyi, güzel, güçlü hale getireceğiz."

Masatlı, toplantıda il genelindeki aylık asayiş uygulamaları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Doğu Akdeniz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, belediye başkanları ve ilgili birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Masatlı İskenderun Hatay Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 7 Mart Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 19. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 8 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ | Antalya'da hangi aday önde? Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title