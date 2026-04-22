Hatay'da depremzede üreticilere makine, ekipman ve hijyen seti desteği verildi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilere zeytin hasat ekipmanı, süt sağım makinesi ve hijyen seti dağıtıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, afetzede üreticilere 510 zeytin hasat ekipmanı, 360 süt sağım makinesi ve 360 hijyen seti verildi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kentin üretimle ayağa kalktığını söyledi.

Hatay'ın yeniden toparlanmasında çiftçilerin de büyük katkısının olduğunu belirten Masatlı, "Afet döneminde dahi tarlalarını işlemeyi bırakmadılar, üretmeden geri durmadılar, insanlarımızı ve ülkemizi doyurmaktan hiçbir zaman geri kalmadılar." dedi.

Masatlı, üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyaya üretim yapan bir ülkedir. Dünyaya üretim yapan bir ülke olarak bizler, almış olduğumuz bu ekipmanları hakkıyla kullanacağız ve üretimimizin artmasına destek olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda gelişen, değişen, dönüşen ülkemize bu manada katkı sunmuş olacağız."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de dağıtılan malzemelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.