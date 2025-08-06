Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın Restorasyonu Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor. Esnaflar, iş yerlerini boşaltarak geçici prefabrik çarşıya taşınıyor.

Hatay'da depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesindeki çarşı hasar aldı.

Bazı iş yerlerinin yıkıldığı çarşıda afetin ardından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon nedeniyle iş yerlerini boşaltan çarşı esnafı, Haraparası Mahallesi'nde kendileri için yapılan geçici prefabrik çarşıya taşınıyor.

Öte yandan taşınma işlemlerini tamamlayan esnaflardan bazıları prefabrik çarşıda iş yerlerini açmaya başladı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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