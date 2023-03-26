HATAY'DA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLEN AİLE, TESPİT SONRASI KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremde, Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren ve kimsesizler mezarlığına defnedilen Yeliz Nacaroğlu (49), çocukları Ege Nacaroğlu (16) ve Batu Nacaroğlu'nun (3) cenazeleri, yapılan DNA testinin ardından ailesi tarafından...

HATAY'ın Antakya ilçesinde meydana gelen depremde, Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren ve kimsesizler mezarlığına defnedilen Yeliz Nacaroğlu (49), çocukları Ege Nacaroğlu (16) ve Batu Nacaroğlu'nun (3) cenazeleri, yapılan DNA testinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketleri Darıca ilçesine getirildi. Anne ve çocukları gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antakya'da yaşayan bir alışveriş merkezinin genel müdürü Türker Nacaroğlu, ev hanımı eşi Yeliz Nacaroğlu, çocukları Ege ve Batu Nacaroğlu depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılan cenazelerden Nacaroğlu ailesinden yalnızca Türker Nacaroğlu'nun cenazesi tespit edilerek Antakya'da aile mezarlığına defnedildi. Ailenin diğer 3 üyesi kimlik tespiti yapılamaması üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kızlı ve torunlarının cenazelerine ulaşmak isteyen baba Mustafa Beşok, DNA testi vererek çalışmalara başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yeliz Nacaroğlu, çocukları Ege Nacaroğlu ve Batu Nacaroğlu'nun cenazelerinin kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi. Ailenin talebi üzerine anne ve çocuklarının cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi.

TABUTLARIN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOGULDULAR

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Kavala Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları Darıca Eski Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazı sırasında Nacaroğlu ailesinin yakınları uzun süre tabutların başında gözyaşı döktü. Yeliz Nacaroğlu'nun ağabeyi Burhan Beşok ve annesi Rabia Beşok uzun süre tabutlara sarıldı.

Ailenin akrabalarından Aydın Özdinçe, 'Kızı ve iki torunu bulundu. Rönesans Rezidans'ın enkazında kalmışlardı. Kimlikleri tespit edilememişti. DNA testi sonucunda bulundular. Darıca'ya getirildiler ve bugün onların defin işlemlerini yapacağız. İki gün önce savcılıktan aramışlar, daha önceden DNA testi için işlemlere başlamışlardı. Uyuşma sağlandığı için de cenazeleri teslim ettiler' dedi. (DHA)