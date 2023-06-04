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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 Yaralı

Güncel Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. İskenderun-Payas Karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazadan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 6 Yaralı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

İskenderun-Payas Karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazadan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

İskenderun Payas Hatay Güncel Haberler

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