Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede sağanağın ardından Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolunun 15. kilometresinde dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. AA / Salim Taş - Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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