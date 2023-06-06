Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alper Aktaş'ın kullandığı 31 AU 684 plakalı motosiklet, Sarıseki Mahallesi'nde karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Aktaş ile arkasında bulunan Mehmet Demirkıran yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel