Hatay'da Deprem Sonrası Projelerin İmza Töreni Gerçekleşti

Hatay Valiliği ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında, deprem enkazı geri dönüşüm, sörf merkezi ve yat limanı projelerinin imza töreni gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Kamberli Deprem Enkazı Geri Dönüşüm Tesisi'nin kurulumu, Hatay Sörf Merkezi'nin donatımı, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Tesisi'nin kapasite ve turizm çeşitliliği geliştirme projeleri imzalandı.

Masatlı, imza töreninde, gazetecilere, projelerin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a hayırlı olmasını diledi.

Projelerin 142 milyon lirayı aşkın bütçe içerdiğini belirten Masatlı, "Depremin ilk gününden beri söz verdiğimiz gibi Hatay'ımızda sadece depremlerin yaralarını sarmakla kalmayacağız. Hatay'ımızı hak ettiği gibi dünyada bir marka şehir olması yönünde geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Masatlı, imza töreni yapılan projelerin Hatay için çok kıymetli olduğunu kaydetti.