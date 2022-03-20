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Hatay'da "Barış Koşusu" yapıldı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı tarafından organize edilen, Defne Belediyesi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle "Hatay Barış Koşusu" düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan koşu Antakya Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra KKTC ve Kırgızistan'dan katılan çok sayıda sporcu, şarkılar eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Daha sonra katılımcılar, Gündüz, Kurtuluş, Kanatlı, İzzet Güçlü, İnönü ve Hürriyet caddelerinde oluşturulan 4 ve 10 kilometre parkurlarda koştu.

Koşu sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

AA / Cem Genco - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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