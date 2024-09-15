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Hatay'da Balıkçılar Yeni Sezona Açılış Töreniyle Merhaba Dedi

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Hatay'da av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar İskenderun Limanı'nda düzenlenen törenle mavi sulara açıldı. Vali Masatlı, denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılıkla ilgili duyarlılık çağrısında bulundu.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

İskenderun Limanı'ndaki törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Limanı'nın onarımının tamamlandığını söyledi.

Denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılarla ilgili duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Kaçak avcılıkla ilgili hepimiz çok duyarlı olalım. Çünkü denizlerimizin içinde olan, bizlere katkı sunan, bizleri besleyen bu canlıların tamamı bize emanet. Biz bu emanete iyi bakacağız. Bu sezonun bol ve bereketli geçmesini canı gönülden temenni ederiz. Çünkü geçmişteki acılarımızı da bu şekilde unutmuş olacağız. Bu balıkçılık sezonumuzun İskenderun ve Hatay'ımızdaki balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunuyor, bol bereketli olmasını, bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 1 milyon ton üretim elde edildiğini anlattı.

Yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Türkyılmaz, "2023 sonu itibariyle su ürünleri ihracatımız 1,7 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Sektörün gelişmesi için son 22 yılda reel rakamlarla 45 milyar dolar doğrudan nakli destek sağladık. 2024-2025 Su ürünleri av sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor, kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum. Aldığımız emanetin asıl sahibi olan gelecek nesillere bereketli denizleri bırakabilmek için sizlerle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da, balıkçılara iyi bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Konuşmaların ardından mehteran takımı sahne aldı. Kurdele kesildikten sonra balıkçılar mavi sulara açıldı. Törende, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi ve Birlik Başkanı Yücel Dalgıç, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, balıkçılar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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