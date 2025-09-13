Haberler

Hatay'da Afet Konutları ve Ticaret Merkezi İnşası Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşaatı sürüyor. Valilik, projeyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.

Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter'î 25 metreden avladı

O nasıl gol öyle! Milli yıldızımız Inter'i 25 metreden avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.