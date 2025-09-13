Hatay'da Afet Konutları ve Ticaret Merkezi İnşası Devam Ediyor
6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşaatı sürüyor. Valilik, projeyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 364 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kavutçu Mahallesi'nde 364 afet konutu, 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile bölgedeki alt yapı çalışmaları sürüyor.
Yeni konutlar güvenli, modern tasarımlı ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.
Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı.