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Hatay'da 7 Bin 200 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda ekili 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada 7 bin 200 kök Hint keneviri bulundu. Ekimi yapanların bulunması için çalışma başlatan ekipler, ekili Hint kenevirinin tamamını imha etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda ekili 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 7 bin 200 kök Hint keneviri bulundu.

Ekimi yapanların bulunması için çalışma başlatan ekipler, ekili Hint kenevirinin tamamını imha etti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Kenevir Arsuz Hatay Güncel Haberler

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