Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Asya ülkesinde sıkıyönetim ilan edildi

 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı
Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı

Hastanelerde koordinasyon kurulları oluşturuluyor

Hastanelerde koordinasyon kurulları oluşturuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları kurarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul en Az 3, en fazla 7 kişiden oluşacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak Hastane Koordinasyon Kurulları, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

EN AZ 3, EN FAZLA 7 ÜYE

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı, ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek.

KURUL, SAĞLIK HİZMETLERİNDE YETKİLİ OLACAK

Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
img

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
img

İstanbul'da en fazla suç işlenen ilçe belli oldu
img

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Aralık Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.