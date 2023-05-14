Hasta veya engelli seçmenlere 'seyyar sandık' ve ambulans hizmeti

Sakarya ve Karabük'te hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan veya hastanede tedavi gören seçmenler, "seyyar sandık" ve ambulans hizmetiyle oy işlemlerini tamamladı.

Sakarya ve Karabük'te hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan veya hastanede tedavi gören seçmenler, "seyyar sandık" ve ambulans hizmetiyle oy işlemlerini tamamladı.

İl Seçim Kurulu görevlileri, 15 Temmuz Mahallesi'nde seyyar sandık başvurusu yapan 18 seçmenin evine seçim sandığı götürdü. Oylarını evlerinde kullanan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldı.

Evinin bahçesinde kızının yardımıyla 8802 nolu sandıkta oyunu kullanan 80 yaşındaki Fevziye Atasever, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşayan, felç geçirdiği için Sakarya Eğitim ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 76 yaşındaki Mehmet Ali Yabaş, ambulansla kayıtlı bulunduğu Fatma Hanım İlkokulu'na götürüldü.

Sandık görevlilerinin yardımıyla ambulansta oyunu kullanan Yabaş'ın pusulalarının bulunduğu zarf, 1072 nolu sandığa atıldı. Yabaş, oy kullanma işleminin ardından hastaneye götürüldü.

Ferizli ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Selim (88) ile İnönü Mahallesi'nde oturan Meryem Türk (92) de ilçe seçim kurulu görevlilerinin yardımıyla 8801 nolu seyyar sandıkta oy kullandı. ???????

Karabük

Karabük'te de 89 yaşındaki kadın, ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı.

Şirinevler Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katından sağlık ekiplerince tekerlekli sandalyeyle alınan Firdes Mutlu, ambulansla Yenişehir Mahallesi'ndeki Karabük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Burada 1184 nolu sandıkta oyunu kullanan Mutlu, sağlık ekiplerince yeniden evine bırakıldı.

Mutlu, AA muhabirine, hizmetten çok memnun kaldığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Bana yardım ettiler." dedi.