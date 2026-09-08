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Hassa OSB'nin altyapı çalışmalarına başlandı

Hassa OSB'nin altyapı çalışmalarına başlandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları törenle başladı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları törenle başladı.

Vali Mustafa Masatlı, Aşağıkarafakılı Mahallesi'ndeki törende, 1347 hektarlık alanda yapılacak Hassa OSB'nin kentin üretim, yatırım ve istihdam kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hassa OSB'de altyapı çalışmalarının başlatıldığını belirten Masatlı, bölgenin Hassa'nın yanı sıra Hatay'ın sanayi geleceği açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Sanayinin kalkınma, istihdam ve ekonomik büyümenin önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayan Masatlı, "Üretimin arttığı yerde istihdam artar, ticaret gelişir, ihracat güçlenir ve yeni yatırımların önü açılır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'ı sadece konutlarıyla değil, sanayisi, turizmi ve tarihi yapılarıyla yeniden ayağa kaldırdıklarını kaydetti.

Törene Hassa Kaymakamı Ali Argama, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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