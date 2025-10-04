Haberler

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 24 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma tarafından durdurulan araçlarda gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 24 farklı araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi, 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.