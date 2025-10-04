Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 24 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma tarafından durdurulan araçlarda gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 24 farklı araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi, 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel