Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 198 paket gümrük kaçağı sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu ele geçirildi. 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yeri, bir tır ve iki otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 198 paket sigara, 37 kutu viski, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel