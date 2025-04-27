Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yeri, bir tır ve iki otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 198 paket sigara, 37 kutu viski, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.