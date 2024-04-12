Hasankeyf, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri ağırladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Hasankeyf'teki tarihi eserler, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayram tatilinde kültür turizmini tercih ederek ülkenin farklı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen turistler, Hasankeyf'te baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserleri yeni yerlerinde ziyaret etti.

İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi'ni ziyaret eden turistler, tarihi mekanlar önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

İlçedeki ziyaretçi yoğunluğundan esnaf da memnun kaldı.

"Amacımız Hasankeyf'i turizmde istenilen potansiyele ulaştırmak"

Esnaf Mehmet Salih İnalöz, AA muhabirine, ziyaretçi yoğunluğundan mutlu olduklarını söyledi.

Ramazan ayında iş yerlerinin tadilatını yapıp bayrama hazırlandıklarını ifade eden İnalöz, "İlçede 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu var. Temennimiz ilerleyen zaman diliminde de bu yoğunluğun devam etmesi. Amacımız Hasankeyf'i turizmde istenilen potansiyele ulaştırmak. Misafirlerimizi Hasankeyf'te ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İlçede tur rehberi Mustafa İridil de ramazan ayının durgun geçtiğini, bayram tatilinde ise ziyaretçi ilgisi ile karşılaştıklarını belirtti.

İridil, Hasankeyf'in tarihi ve turistik önemine değinerek, "Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir yerdir. Herkesi davet ediyoruz. Ziyaretçileri ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Sabri Sümer, tarihi ilçeyi görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tarihi ilçeyi çok beğendim. Tarihi mekanlar, taş evler çok güzel. Buranın manzarası da çok güzel. Hediyelik eşyaları da çok beğendik. Ailemle geldim. Ailemin de buradaki kültürü görmesini istedim"