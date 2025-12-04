Haberler

Batman'da tescilli mehina sarımsağının ekimine başlandı

Batman'da tescilli mehina sarımsağının ekimine başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde coğrafi işaretli mehina sarımsağının ekim çalışmalarına başlandı. Üreticiler, sarımsağı doğal yöntemlerle yetiştirmeyi planlıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine özgü coğrafi işaretli mehina sarımsağının ekimine başlandı.

Kayıklı köyünde ekim hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen sarımsağı toprakla buluşturuyor.

Tarlasının bir dekarında tescilli sarımsağı ekmeye başlayan Mehmet Beşir Ayten, AA muhabirine, bu ürünün bozulmadan bir yıl dayanabildiğini, tadının da çok güzel olduğunu söyledi.

Ekim çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten, şöyle devam etti:

"Sarımsaklarımızı tek tek toprağın altına koyuyoruz. Sarımsağımız susuz olarak yetişiyor. Geçen sene yağmur yağmadığı için fazla verim alamadık. Yine ekim yapıyoruz ama inşallah bu sene yağmurlu geçer. Daha verimli, daha güzel olur. Bu sarımsak doğaldır. Sadece hayvan gübresini tarlaya atıyoruz."

Üretici Mehmet Sait Ayten de tarlasının yaklaşık 2 dönümünde sarımsak yetiştirdiğini belirtti.

Ekim döneminde köylülerin birbirine destek olduğunu dile getiren Ayten, "Sarımsağımız yaşken şekerli ama kuruduğu zaman şekeri kalmıyor. Kışın başlarında ekip haziranda hasat ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.