Hasankeyf Gençlik Kampı İlk Kafilesini Ağırladı

Hasankeyf Gençlik Kampı İlk Kafilesini Ağırladı
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Batman'daki Hasankeyf Gençlik Kampı, Eskişehir, Konya ve Trabzon'dan gelen 241 kız öğrenciyi misafir etti. Gençler, antik kentteki tarihi yerleri gezerek keyifli anlar yaşadı.

Batman'daki Hasankeyf Gençlik Kampında 241 öğrenci misafir edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf ilçesinde kısa süre önce hizmete giren gençlik kampı ilk kafilesini ağırladı.

Eskişehir, Konya ve Trabzon'dan gelen 241 kız öğrenci antik kent Hasankeyf'te bir hafta misafir edildi.

Gezi kapsamında başta Hasankeyf müzesi olmak üzere Malabadi Köprüsü, Hasankeyf Kalesi, petrol kulelerini gezen gençler tekne turuyla keyifli zaman geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, ilçeye yeni bir heyecan kattıklarını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinden gençleri ağırlamaya devam edeceklerini aktaran Özperk, "İlk kafilemiz 241 kız öğrenciden oluşan grubumuzdu. İlk kampımızda gençlerin hayran kalması ve bir kez daha gelmek istemeleri, ne kadar yerinde ve doğru hizmetler yaptığımızı gösteriyor. Batman'a gelen bütün gençlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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