Hasan Turan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Turan, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

AA muhabirine konuşan Türkmen lider, Anadolu Ajansı'nın en güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.

Turan, gerek Irak haberleri gerek yurt dışındaki olayları Anadolu Ajansı'ndan takip ettiklerini ifade etti.

Daha sonra oylamaya geçen Turan, "Haber", kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" karesi ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış " ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç " karesini oyladı.