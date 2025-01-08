Hasan el-Musevi: Irak'ın Kültür Hazinesini Yansıtan Antikacı

Iraklı antikacı Hasan el- Musevi'nin, Osmanlı döneminden eserlerin de bulunduğu, müzeyi andıran dükkanı, Irak'ın kültür haznesine de adeta ışık tutuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu antikacı Musevi'nin, başkent Bağdat'ta, tarihi 1950'lere dayanan çarşıdaki işyeri, tarihi eşya ve objelerle dolup taşıyor.

AA muhabirine konuşan Musevi, sergilediği ve satışa sunduğu antikalarla, Bağdat'ın ve Irak'ın kültürünü yansıttığını ifade etti.

Osmanlı dönemine ait gümüş işlemeli, süs eşyası bir antikayı gösteren Musevi, "Ülke kültürü ve mirasına sahip çıkmak isteyenler buraya gelip antikaları geziyor ve satın alıyor. Burası Osmanlı döneminden İngiliz dönemi, Krallık ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir tarihi yansıtıyor" dedi.

Yabancı ülkelerden de müzeyi andıran dükkanını gezmeye gelenlerin olduğunu aktaran memur emeklisi Musevi, hobisi olan antikacılıkla evinin ekonomisine de katkı sunduğunu dile getirdi.