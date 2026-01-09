Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Aynalı, Çin'in 'Buz Kenti' Harbin'de Küresel Belediye Başkanları Diyaloğuna Katıldı

HARBİN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve "buz kenti" diye bilinen Harbin, Harbin Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na ev sahipliği yaptı. Diyaloğa katılmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen kent yöneticileri, bu günlerde kentten geçen Songhua Nehri boyunca parıldayan buz heykellerinin de etkisiyle ortaya çıkan etkileyici bir atmosferde düzenlenen etkinlikte kar ve buz ekonomisinin gelişimine yönelik yeni yollar keşfetmeye odaklandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Aynalı salı günü düzenlenen etkinliğe katılan yöneticiler arasında yer aldı. Etkinlik, Kanada, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerden belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve belediye temsilcilerini bir araya getirdi. "Dünyayı Buz ve Karla Birbirine Bağlamak, Ortak Gelecek İçin Kazan-Kazan İşbirliği" temasıyla düzenlenen diyalog, kış kentleri arasında etkileşimin teşvik edilmesi ve koordineli gelişimin desteklenmesini amaçlıyor.

Ziyareti sırasında Harbin'in simgesel öneme sahip noktalarını gezen Aynalı, kentin zorlu kış koşullarını yeni kalkınma fırsatlarına dönüştürmesini ilk elden gözlemledi. Özgün taş blok döşeli, yayalara ayrılmış yüzyıllık Merkez Caddesi'nde dolaşan Aynalı, Avrupa tarzı mimarisi ve buz ve kar manzaralarıyla Harbin'in Doğu ve Batı kültürlerini canlı bir biçimde harmanlamasına tanıklık etti.

Buz ve kar sporları vesilesiyle Harbin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirten Aynalı, iki kentin doğal koşulları ve kalkınma hedefleri açısından büyük benzerlikler taşıdığına dikkat çekti. Aynalı, daha yakın işbirliğinin, buz ve kar ekonomisini kültürel etkileşimle entegre edip ortak faydalar elde edilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Doğu Anadolu'nun 1.900 metrenin üzerinde rakıma sahip kenti Erzurum, bol kar kaynaklarıyla önemli bir kış sporları adresi olarak öne çıkıyor. Gelişmiş spor tesisleriyle çeşitli ülkelerden sporcuları çeken kent, Alp disiplini, körling ve buz hokeyi etkinlikleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmaya ev sahipliği yaptı.

Erzurum'un kayak merkezinin hem kent merkezine hem de havalimanına kısa bir sürüş mesafesinde olduğunu kaydeden Aynalı, bu durumun yarışmalara ev sahipliği yapma ve kış turizmini geliştirme açısından açık ara avantaj teşkil ettiğini belirtti. Oteller ve eğlence kompleksleri gibi destekleyici tesis sayısının da artırıldığı kent, 2027 yılına kadar buz ve kar turizmini ve spor altyapısını daha da geliştirmeyi planlıyor.

Erzurum, kış sporlarının ötesine geçerek buz ve kar etkinliklerini tarihi miras, yerel mutfak ve kaplıca kaynaklarıyla birleştiren entegre bir kalkınma modeli izledi. Yaz kampları ve tüm yıla yayılan spor eğitim programları sunan kent, yavaş yavaş hem ulusal hem de bölgesel düzeyde kapsamlı bir spor merkezi haline geldi.

Aynalı, küresel iklim değişikliği karşısında, kar kaynağı depolama, yapay kar üretimi, temiz enerji kullanımı ve ekolojik turizmin geliştirilmesi gibi alanlarda Harbin'le ve diğer kış kentleriyle teknik işbirliğini güçlendirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

2010 yılında kardeş kent ilan edilen Erzurum ve Harbin arasında 15 yıldır karşılıklı ziyaretler yürütülüyor. Harbin'i ilk kez ziyaret ettiğini kaydeden Aynalı, bu gezinin kent yöneticileri arasında daha düzenli ilişkilerin kurulmasına ve uzun süredir devam eden bağların somut işbirliğine dönüşmesine yardımcı olması temennisinde bulundu.

Aynalı'ya göre Erzurum, kış sporları ekipmanlarının geliştirilmesi, soğuğa dayanıklı yol yapımı, termal bina teknolojileri ve soğuk iklime uyarlanmış tarım ve hayvancılık gibi alanlarda Harbin ile işbirliğini genişletmeyi bekleyen Erzurum, buz ve karın daha geniş bir işbirliği için kalıcı bir köprü görevi görmesini hedefliyor.