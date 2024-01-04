Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Hamas tarafından düzenlenen cenaze törenine, Hamas yetkililerinin yanı sıra Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinli ile Hizbullah sempatizanları ve Lübnanlılar katıldı.

Cenaze namazının kılındığı Beyrut'un Tarik el-Cedid Mahallesi'ndeki İmam Ali Rıza Camisi önünde toplanan binlerce kişi "Aksa Tufanı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Cenaze töreninde Aruri ile aynı saldırıda hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları taşındı.

Cenaze törenine Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere naaşı bir süre omuzlarda taşınan Aruri, Beyrut kent merkezinde yer alan Şatilla Filistin Mülteci Kampı yakınındaki Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.