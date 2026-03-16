AK Parti Milletvekili Haluk İpek madencilerle iftarda buluştu

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışan madencilerle iftar yaptı.

İpek, işletme yemekhanesindeki programda her zaman maden emekçilerinin halklarının korunması için sorumluluk aldığına işaret ederek tüm maden emekçilerinin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan ayının huzur içinde geçirildiğini belirten Haluk İpek, "Ramazan ayının manevi atmosferi ülkemizin her köşesini olduğu gibi Amasya ve Suluova'mızı da kuşatmış, iş yerlerimiz ve hanelerimiz şenlenmiş, gönüllerimiz huzur, şefkat ve merhametle dolmuştur. Bu mübarek ayda yardımlaşma ve manevi huzur ön plandadır. Bizler de madenci kardeşlerimizle aynı sofrada iftar yaparak toplumsal huzur ile birlik ve beraberliğe katkı sağlamaya çalıştık. Tüm madencilerimizin, halkımızın ve ülkemizin ramazan ayı ile Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik eder şu yaşadığımız mübarek gün ve ayların tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner ile Türkiye Maden İş Şube Başkanı Cemil Güven ise tüm madencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile AK Parti teşkilatlarına destek ve temennileri için teşekkür etti.