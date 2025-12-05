Halkbank Gençİz'25 Zirvesi kapsamında Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal'i konu alan bir oturum gerçekleştirildi.

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin dört ana odak başlığı ise "Küresel Birey Olmak", "Geleceğin Kodları", "Yarın İçin Bugün", "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik" oldu.

Etkinlik kapsamında Sunucu Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde, BaykAI Yapay Zeka Danışmanı Mert Delibalta, NSosyal Teknik Proje Yöneticisi Özge Demir ve NSosyal Moderatör Proje Yöneticisi Kübra Fırat'ın katılımıyla NSosyal konulu oturum düzenlendi.

Mert Delibalta, oturumda yaptığı konuşmada, sosyal medya devlerinin insanları profillediğini belirterek "Bir manipülasyon, algıyı değiştirmeye yönelik işlemler gerçekleştiriyorlar. Arkada algoritmalar çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya platformu hesapların lokasyonlarını göstermeye başladı ve neredeyse hesapların yüzde 50'sine yakınının bot olduğunu gördük." dedi.

Yabancı bir sosyal mecra kullanıldığında, Türkiye'deki kişisel verilerin, mesajlaşmaların hepsinin yabancı sunucularda tutulduğunu anlatan Delibalta, şunları kaydetti:

"NSosyal'in tüm sunucuları Türkiye'de, arkasındaki kodlar Türk mühendisleri tarafından yazılıyor. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Böyle bir durum olduğu için dijital egemenlik kavramı burada devreye girmiş oluyor. Dijital egemenliği sağlamak zorundayız."

Delibalta, Türkiye'ye ve insanlığa faydalı olacak şeyler yapmaya devam ettiklerini belirterek "Hayalim, NSosyal'in Türkiye'de herkesin telefonunda yüklü olması." diye konuştu.

NSosyal'e yeni özellikler eklenmesi planlanıyor

Özge Demir de NSosyal'in yaklaşık 2 milyon kullanıcısı olduğunu ve gün geçtikçe kullanıcı sayısının arttığını aktararak daha da büyük hedefleri olduğunu söyledi.

NSosyal'in arkasında 45 kişilik teknik bir ekibin bulunduğuna dikkati çeken Demir, "Ben de teknik proje yöneticisiyim. Projenin uçtan uça tüm takibini, tüm ekip koordinasyonunu sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, Türkiye'nin sosyal medya platformunun yeni versiyonuyla yıl bitmeden yayında olacağını belirterek "Sayılı günler kaldı diyebiliriz. Yeni versiyonun içerisinde kullanıcıların çok istediği 24 saatlik hikayeler yani hikaye özelliği de bulunacak." dedi.

NSosyal'in şu anki versiyonunda bir iç mesajlaşma özelliği olduğunu anlatan Demir, gelecek versiyonlarda görüntülü ve sesli sohbet, canlı yayınlar, topluluk oluşturma gibi özellikleri de eklemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kübra Fırat ise önlerinde çok büyük bir yol olduğunu belirterek NSosyal ile ilgili kendilerine çok güzel fikirler geldiğini ifade etti.

Moderatör ekibi olarak gelen fikirlere kulak verdiklerini vurgulayan Fırat, "Neler yapabiliriz diye hem geliştirici ekibimizle hem de moderatör ekibimizle birlikte sürekli fikir alışverişindeyiz. Kullanıcılarımızın fikirleri bizler için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.