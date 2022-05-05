Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı, İzmir'de yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı, İzmir'de yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı, İzmir'de yakalandı

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakalandı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakalandı.

Karşıyaka ilçesinde 28 Nisan'da bir işlem için notere giden Arslan, hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2018'de, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla haklarında dava açılan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan'ın da aralarında olduğu 14 sanığa 1 yıl 6 ay ila 11 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezası vermişti.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İsmail Arslan, Karşıyaka, Terör, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title