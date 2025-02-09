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Hakkari Zapspor, 12 Bingölspor ile Berabere Kaldı

Hakkari Zapspor, 12 Bingölspor ile Berabere Kaldı
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Bölgesel Amatör Lig'in 16. haftasında Hakkari Zapspor, kendi sahasında 12 Bingölspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı, Hakkari Valisi ve diğer yetkililer izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı 12 Bingölspor'la berabere kaldı.

Hakkari Zapspor, ligin 16. haftasında 12 Bingölspor'u konuk etti.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Ali Çelik, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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