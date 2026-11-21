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Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yaşar seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası binasında yapılan seçimde mavi listenin adayı Ahmet Yaşar ve beyaz listenin adayı Aytekin Karahanlı yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda 19 üyeden 11'inin oyunu alan Yaşar, yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Yaşar, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, en iyi şekilde hizmet etmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA