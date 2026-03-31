Haberler

Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında, illegal bahis platformları üzerinden yaklaşık 20 milyar TL'lik finansal akış yönetildiği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün; yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine; söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi. Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızı dolandıranların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Hakkari Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
