Hakkari'de Mevlid Kandili coşkusu

Yüksekova'da Mevlid kandili idrak edildi

HAKKARİ - Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar camilere akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi. Yüksekova Müftülüğü tarafından Merkez İhsaniye Camii'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinletisinin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

"Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzünü teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni ve Mevlit-i Nebi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde, Efendimiz'in sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi.

Program sonrası cami çıkışı Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.