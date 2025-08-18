Hakkari'de Buz Tırmanışı B Kampı Düzenleniyor

Hakkari'de Buz Tırmanışı B Kampı Düzenleniyor
Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Tırmanışı B Kampı, Hakkari'de farklı şehirlerden gelen 77 sporcu ve 10 antrenörün katılımıyla gerçekleştiriliyor. 83 yaşındaki dağcı Ramazan Akbaş, genç sporculara deneyimlerini aktarıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) 2025 yılı faaliyet programında yer alan Buz Tırmanışı B Kampı, Hakkari'de düzenleniyor.

Farklı şehirlerden Hakkari'ye gelen 77 sporcu ve 10 antrenör, 17-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampta teorik eğitim alıyor.

Sporcuların teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra antrenörler eşliğinde kentteki yüksek rakımlı alanlarda tırmanış yapması planlanıyor.

Kampa, Cilo Sat Dağları ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, iki kez jübile yapmasına rağmen dağlardan kopamayan 83 yaşındaki Ramazan Akbaş da katıldı.

Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan Akbaş, 60 yılı aşan dağcılık deneyimlerini genç sporcularla paylaştı.

1960 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere rehberlik yaptığını belirten Akbaş, "Eskiden ayakkabımız lastik ya da çarıktı, günlerce yürüyerek dağlara giderdik. O dönemlerdeki zorluklarla bugünü kıyaslamak mümkün değil. Jübile yaptım ama rahat edemedim, kalbim halen dağlar için atıyor. İlacımı alıyorum, çantamı sırtlayıp dağlara çıkıyorum. Sizden ricam, Hakkari'yi sahipsiz bırakmayın. Teknik malzeme desteği sağlansın, gençlerimiz de faydalansın." dedi.

TDF Organizasyon Komite Başkanı ve Buzul Eğitimi Kampı Sorumlusu Mesut Akgün ise "En iyi dağcı, dağa sağlıkla gidip sağlıkla dönen dağcıdır." diyerek, Akbaş'ı örnek gösterdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
500
