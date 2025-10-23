Haberler

Haiti'deki Çete Şiddeti Durumu Son Derece Endişe Verici

Birleşmiş Milletler Kolombiya Özel Temsilcisi Carlos Ruiz Massieu, Haiti'deki çete şiddetinin ve krizin hala çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Ülkede 1,4 milyondan fazla kişi yerinden olurken, çetelerin kadınlara yönelik cinsel şiddeti sürdürdüğü vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Özel Temsilcisi Carlos Ruiz Massieu, çete şiddeti nedeniyle kriz içindeki Karayip ülkesi Haiti'deki durumun hala "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Massieu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Haiti'deki duruma ilişkin konuştu.

Çete şiddeti nedeniyle kriz içindeki Haiti'deki durumun hala "son derece endişe verici" olduğuna işaret eden Massieu, ülkedeki çetelerin kadınlara yönelik cinsel şiddeti sürdürdüğünü vurguladı.

Massieu, ülke içinde 1,4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu hatırlatarak, "Ülkedeki şartların vahim olduğu bir gerçek ancak Haiti halkı pes etmedi." ifadesini kullandı.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
