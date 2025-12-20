Çin'deki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Özel Gümrük Uygulaması Sorunsuz Başladı

HAİKOU, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda gümrük denetimi altında ithal edilen sıfır vergili malların değeri, ada genelinde uygulanan özel gümrük sisteminin ilk günü olan perşembe günü 360 milyon yuana (yaklaşık 51 milyon ABD doları) ulaştı.

Haikou Gümrük İdaresi'nin açıkladığı istatistiklere göre, "birinci hat" üzerinden yapılan başlıca ithalat kalemleri ham petrol ve havacılık ekipmanları oldu.

Çin anakarasına "ikinci hat" üzerinden satılan gümrüksüz malların değeri ise aynı gün yaklaşık 14,69 milyon yuan olarak gerçekleşti. Bu işlemler, katma değeri yüzde 30 veya üzerinde olan ürünlere izin veren politika kapsamında yapıldı.

Söz konusu düzenleme, tıbbi cihazlar, ilaçlar ve gıda gibi ana ürün gruplarında toplam 808.000 yuan tutarında gümrük vergisi muafiyeti sağladı.

Çin, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda perşembe günü ada genelinde özel gümrük operasyonları başlattı. Bu düzenleme, yurtdışı malların daha serbest girişine imkan tanıyarak sıfır gümrük vergisi kapsamını genişletiyor ve iş dünyası için daha uygun koşullar sunuyor.

"Birinci hat", Hainan'ın denizaşırı pazarlarla olan bağlantısını ifade ederken, "ikinci hat" ada ile Çin anakarası arasındaki gümrük sınırını temsil ediyor.

Yetkililer, iki aşamalı özel gümrük sistemini "birinci aşamada daha serbest erişim" ve "ikinci aşamada düzenlenmiş erişim" olarak tanımlıyor. Buna göre, birinci aşama Hainan ile Çin'in gümrük sınırları dışındaki bölgeler arasında daha serbest ticareti ifade ederken, ikinci aşama Çin anakarası için standart gümrük kontrollerinin sürdürülmesini öngörüyor.