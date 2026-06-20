Albüm: Çin'deki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Sıfır Gümrüklü İthalat 388 Milyon ABD Dolarına Ulaştı

HAİKOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 18 Aralık 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihlerinde sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak yaklaşık 2,65 milyar yuana (yaklaşık 388 milyon ABD doları) ulaştı.

Yerel yetkililer tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, eyaletin dış ticaret hacmi de söz konusu dönemde yüzde 54,6 artışla 173,98 milyar yuana (yaklaşık 25,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua