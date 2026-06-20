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Albüm: Çin'deki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Sıfır Gümrüklü İthalat 388 Milyon ABD Dolarına Ulaştı

Albüm: Çin'deki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Sıfır Gümrüklü İthalat 388 Milyon ABD Dolarına Ulaştı
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Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 18 Aralık 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminde sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak yaklaşık 2,65 milyar yuana ulaştı. Eyaletin dış ticaret hacmi ise yüzde 54,6 artışla 173,98 milyar yuana yükseldi.

HAİKOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 18 Aralık 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihlerinde sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak yaklaşık 2,65 milyar yuana (yaklaşık 388 milyon ABD doları) ulaştı.

Yerel yetkililer tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, eyaletin dış ticaret hacmi de söz konusu dönemde yüzde 54,6 artışla 173,98 milyar yuana (yaklaşık 25,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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