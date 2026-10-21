Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hainan Serbest Ticaret Limanı havacılık bakımında uluslararası merkez oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hainan Serbest Ticaret Limanı havacılık bakımında uluslararası merkez oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Serbest Ticaret Limanı, havacılık bakım sektöründe hızla büyüyor. Politika desteği ve stratejik konumunu kullanan liman, son yıllarda uluslararası bir havacılık bakım merkezi haline geldi.

HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda havacılık bakım sektörü hızla gelişiyor. Son yıllarda politika desteği ve stratejik konumundan yararlanan bölge, uluslararası bir havacılık bakım merkezi haline geldi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu

Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı