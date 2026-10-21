Hainan Serbest Ticaret Limanı havacılık bakımında uluslararası merkez oldu

Hainan Serbest Ticaret Limanı havacılık bakımında uluslararası merkez olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Serbest Ticaret Limanı, havacılık bakım sektöründe hızla büyüyor. Politika desteği ve stratejik konumunu kullanan liman, son yıllarda uluslararası bir havacılık bakım merkezi haline geldi.
HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda havacılık bakım sektörü hızla gelişiyor. Son yıllarda politika desteği ve stratejik konumundan yararlanan bölge, uluslararası bir havacılık bakım merkezi haline geldi.
Kaynak: Xinhua