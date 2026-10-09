Hainan'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yapıldı

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SANYA, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou ile Sanya kentlerinde, Ulusal Gün tatili boyunca toplam 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon ABD doları) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı.

Haikou Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre 1-7 Ekim tarihlerinde gümrüksüz alışveriş merkezlerini ziyaret eden 123.000 kişi, 696.800 ürün satın aldı.

Kaynak: Xinhua