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Hainan'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yapıldı

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Hainan'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yapıldı
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Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou ve Sanya'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon dolar) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı. Haikou Gümrük İdaresi'ne göre 1-7 Ekim'de 123 bin kişi gümrüksüz alışveriş merkezlerinden 696 bin 800 ürün aldı.

SANYA, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou ile Sanya kentlerinde, Ulusal Gün tatili boyunca toplam 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon ABD doları) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı.

Haikou Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre 1-7 Ekim tarihlerinde gümrüksüz alışveriş merkezlerini ziyaret eden 123.000 kişi, 696.800 ürün satın aldı.

Kaynak: Xinhua
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