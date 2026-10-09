Hainan'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yapıldı

Hainan'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuanlık gümrüksüz alışveriş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou ve Sanya'da Ulusal Gün tatilinde 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon dolar) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı. Haikou Gümrük İdaresi'ne göre 1-7 Ekim'de 123 bin kişi gümrüksüz alışveriş merkezlerinden 696 bin 800 ürün aldı.
SANYA, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin merkezi Haikou ile Sanya kentlerinde, Ulusal Gün tatili boyunca toplam 855 milyon yuan (yaklaşık 126,8 milyon ABD doları) değerinde gümrüksüz alışveriş yapıldı.
Haikou Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre 1-7 Ekim tarihlerinde gümrüksüz alışveriş merkezlerini ziyaret eden 123.000 kişi, 696.800 ürün satın aldı.
Kaynak: Xinhua