Çinli Beyaz Eşya Devi Haier, Güney Afrika Pazarına Girdi

Çinli beyaz eşya devi Haier, Johannesburg'da düzenlediği lansmanla Güney Afrika pazarına girdi. Haier Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Huagang, bu pazarı stratejik bir merkez olarak değerlendirerek çevre dostu inovasyonları ön plana çıkardı ve sanayi parkı açmayı planladıklarını açıkladı.

JOHANNESBURG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çinli beyaz eşya devi Haier, Güney Afrika'nın ekonomi başkenti Johannesburg'da düzenlediği lansman töreniyle Güney Afrika pazarına resmen giriş yaptı.

Haier Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Huagang pazartesi günü düzenlenen törende Güney Afrika'yı önemli fırsatların bulunduğu stratejik açıdan önemli bir pazar olarak nitelendirdi. Bu pazara büyük önem verdiklerini belirten Li, bu pazarı bölgedeki büyüme hedefleri doğrultusunda kilit merkez olarak gördüklerini söyledi.

Çevre dostu inovasyon yönünü öne çıkaran Haier, etkinlik sırasında çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar gibi birçok akıllı ev aletini sergiledi.

Ürün yelpazesini yerel pazar koşullarına uyarladıklarını kaydeden Li, yüksek elektrik maliyetlerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan güneş enerjisi ile çalışan klimalar gibi müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çözümler sunduklarını ifade etti.

Li Afrika'nın sanayileşme çabalarını desteklemek ve istihdam yaratmak üzere üç yıl içinde sanayi parkı açmayı planladıklarını da belirtti.

Lansman etkinliğine hükümet ve sektör temsilcileri, iş ortakları ve medya temsilcilerinin aralarında bulunduğu 200 konuk katıldı. Beyaz eşya alanında dünya lideri olan Haier an itibarıyla dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
