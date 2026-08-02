Haberler

Hafif ticari araç geçişine açılan Dereköy-Malko Tırnovo gümrük kapıları diğer kapılardaki yükü hafifletecek

Hafif ticari araç geçişine açılan Dereköy-Malko Tırnovo gümrük kapıları diğer kapılardaki yükü hafifletecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy-Malko Tırnovo hattının brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarına açılmasıyla Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy-Malko Tırnovo hattının brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarına açılmasıyla Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası açıklamasına göre, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy ile Malko Tırnovo gümrük kapıları, brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının giriş ve çıkışına dün açıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyesi bir firmaya ait hafif ticari kargo aracı, Dereköy Gümrük Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Akyıldız, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan, Dereköy Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Hakkı Ünlü, KTSO Başkanı Soner Ilık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da aracın geçişini takip etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, konuşmasında, Dereköy Gümrük Kapısı'nın hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılmasının Kırklareli ve bölge adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Haftalık ortalama 3 bin hafif ticari aracın Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanacağını ifade eden Ilık, ihracatçılara önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacağını söyledi.

Aynı zamanda Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun da azalmasına katkı sağlayacağını aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Dereköy artık sadece bir sınır kapısı değil Avrupa'ya açılan ticaret koridorlarımızdan biri olarak Kırklareli ekonomisine yeni bir ivme kazandıracaktır.

Bu önemli kararın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, bu gelişmenin ilimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Bu görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

Kimse ne olduğunu anlamadı: 30 milyon liralık hasar oluştu